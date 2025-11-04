У Молдові повертаються до проєкту, що дозволить закрити "Русский дом" у Кишиневі

Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На першому засіданні нового уряду 5 листопада мають розглянути проєкт щодо денонсації угоди з Росією про функціонування культурних центрів. Молдова підписала цю угоду з РФ у 1998 році.

Пропозиція щодо денонсації угоди була внесена Мінкультом з огляду на геополітичну ситуацію та ризики дезінформації. Також у відомстві зауважили, що зараз у Росії немає культурного центру Молдови.

"Відповідно, немає справедливого механізму просування інформації про Молдову, що підриває збалансованість та початкову мету угоди", – зазначили у проєкті.

Нагадаємо, про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти на Одещині.

Тоді в МЗС Молдови анонсували закриття російського культурного центру у Кишиневі, а міністр культури заявив, що відомство підготує проєкт про денонсацію угоди.