Парламент Молдовы проголосовал за закрытие "Русского дома" в Кишиневе

Парламент Молдовы в четверг во втором чтении одобрил законопроект, который открывает путь для закрытия культурного центра России в Кишиневе.

Решение приняли голосами 57 депутатов. Проект денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров разработали по запросу Министерства иностранных дел, после того как в феврале 2025 года российские беспилотники нарушили воздушное пространство Молдовы.

Как отметили в молдовском парламенте, на основании денонсированного сегодня соглашения в 2009 году Россия открыла в Кишиневе культурный центр. При этом Молдова так и не открыла аналогичный центр в РФ, и это уже нарушает баланс и цели договора.

Также отмечается, что российский культурный центр подчиняется посольству РФ и финансируется "Россотрудничеством", которое находится под международными санкциями.

"В ЕС "Россотрудничество" квалифицируют как основной государственный орган, проецирующий мягкую силу Кремля и его гибридное влияние, включая продвижение так называемой концепции "русского мира"", – добавили в парламенте.

Кроме того, авторы проекта денонсации подчеркивают, что в нынешней геополитической ситуации "соглашение с РФ можно использовать для продвижения искаженных нарративов, а это угрожает информационной безопасности Молдовы".

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БпЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.

После парламентских выборов и формирования нового правительства в начале ноября Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".