У МЗС Данії зʼявилась людина, яка щоночі стежить за заявами Трампа

У Міністерстві закордонних справ Данії став чергувати "нічний вартовий", завданням якого є стеження за словами президента США Дональда Трампа, поки у країні ніч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Посадовець данського МЗС чергує із 17:00, стежачи за словами Трампа. До 7-ї ранку наступного дня він має підготувати звіт для Міністерства та інших відомств уряду про те, що говорив президент США.

"Наприклад, якщо Трамп сказав щось нове про Гренландію, завдання "нічного вартового" – точно передати, як саме прозвучали ці слова", – пише Politiken.

Видання пише, що це лише один із прикладів того, як влада Данії змінила підходи у звʼязку з поверненням до влади Трампа.

Серед іншого, у посольстві Данії у США подвоїли кількість співробітників, які працюють у сфері публічної дипломатії – комунікації, спрямованої на американську громадськість.

Представництво Гренландії в тому ж приміщенні також збільшило штат, а Міністерство закордонних справ Данії протягом певного періоду посилило свій північноатлантичний відділ.

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

