В МИД Дании появился человек, который каждую ночь следит за заявлениями Трампа

В Министерстве иностранных дел Дании стал дежурить "ночной часовой", в задачи которого входит отслеживание заявлений президента США Дональда Трампа, пока в стране ночь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Чиновник датского МИД дежурит с 17:00, следя за словами Трампа. До 7 утра следующего дня он должен подготовить отчет для Министерства и других ведомств правительства о том, что говорил президент США.

"Например, если Трамп сказал что-то новое о Гренландии, задача "ночного часового" – точно передать, как именно прозвучали эти слова", – пишет Politiken.

Издание пишет, что это лишь один из примеров того, как власти Дании изменили подходы в связи с возвращением к власти Трампа.

Среди прочего, в посольстве Дании в США удвоили количество сотрудников, которые работают в сфере публичной дипломатии – коммуникации, направленной на американскую общественность.

Представительство Гренландии в том же помещении также увеличило штат, а Министерство иностранных дел Дании в течение определенного периода усилило свой североатлантический отдел.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Дональда Трампа забрать Гренландию.