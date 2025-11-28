"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні в контексті світових подій

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України у час активних подій довкола "мирного плану" США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Польський прем’єр став ймовірно першим з європейських топпосадовців, хто відреагував на відставки в Україні, оголошені 28 листопада.

"Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана. У перемовинах щодо "плану Віткоффа" хаос, а у Києві політична криза. Фатальна комбінація", – написав він.

Як повідомляли, у п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним у Москві вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.

Надвечір 28 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака та анонсував на суботу консультації щодо наступного керівника ОПУ.

За його словами, після відставки Єрмака на мирних переговорах Україну представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС та розвідки, а також секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров.