"Роковое сочетание": Туск прокомментировал отставки в Украине в контексте мировых событий

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал перезагрузку в Офисе президента Украины в период активных событий вокруг "мирного плана" США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Польский премьер стал, вероятно, первым из европейских топ-чиновников, кто отреагировал на отставки в Украине, объявленные 28 ноября.

"Орбан едет к Путину, Навроцкий к Орбану. В переговорах по "плану Уиткоффа" хаос, а в Киеве политический кризис. Фатальная комбинация", – написал он.

Как сообщалось, в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Москве в очередной раз выразил надежду, что Будапешт станет площадкой для мирных переговоров по развязанной РФ войне против Украины.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака и анонсировал на субботу консультации по следующему руководителю ОПУ.

По его словам, после отставки Ермака на мирных переговорах Украину будут представлять начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители МИД и разведки, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.