Орбан сказав Путіну, як прагне прийняти переговори щодо війни РФ проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним у Москві вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.

Заяву Орбана наводить "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем'єр сказав Путіну про свої сподівання на те, що нещодавно опубліковані ініціативи щодо врегулювання призведуть до миру.

"Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи в кінцевому підсумку приведуть до цього самого миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, пане президенте, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу", – зазначив він.

Раніше в Угорщині висловлювали готовність організувати зустріч президентів Росії і США в Будапешті.

Своєю чергою Путін сказав, що "буде радий" використати Будапешт як місце для своїх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Перед своєю поїздкою до Путіна Орбан також повідомляв, що планує забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та на наступний рік за доступною ціною.

У жовтні 2023 року на зустрічі з Путіним у Китаї Орбан назвав російську війну проти України "воєнною операцією".