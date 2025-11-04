ЄСПЛ розкритикував Естонію через заборону куріння для вʼязнів

Європейський суд з прав людини ухвалив, що рішення Естонії заборонити куріння у вʼязницях порушує основоположні права людини.

Як пише "Європейська правда", відповідне рішення ЄСПЛ було опубліковане у вівторок.

ЄСПЛ розглядав скаргу чотирьох вʼязнів на рішення Естонії заборонити куріння, яке набуло чинності у 2017 році. Позивачі зокрема скаржилися на синдром відміни, який вони відчували як довгострокові курці, що призвело до збільшення ваги, проблем зі сном, депресії та тривожності.

Європейський суд з прав людини вирішив, що заборона порушує статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує "право на повагу до приватного і сімейного життя".

ЄСПЛ заявив, що рішення курити є питанням особистої автономії, оцінку якої естонська влада перед запровадженням заборони не здійснила.

"В умовах і без того обмеженої особистої автономії свобода ув'язнених ухвалювати рішення, наприклад, щодо куріння, була для них тим паче цінною", – йдеться в рішенні.

Трьом позивачам ЄСПЛ присудив по 1500 євро компенсації. Скаргу ще одного естонського вʼязня відхилили на підставі порушення процедури.

Раніше повідомлялось, що Естонія розглядає можливість заборони на куріння на пляжах та в парках у межах планів із розширення зон, вільних від куріння.

