ЕСПЧ раскритиковал Эстонию из-за запрета курения для заключенных

Европейский суд по правам человека постановил, что решение Эстонии запретить курение в тюрьмах нарушает основополагающие права человека.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее решение ЕСПЧ было опубликовано во вторник.

ЕСПЧ рассматривал жалобу четырех заключенных на решение Эстонии запретить курение, которое вступило в силу в 2017 году. Истцы в частности жаловались на синдром отмены, который они испытывали как долгосрочные курильщики, что привело к увеличению веса, проблемам со сном, депрессии и тревожности.

Европейский суд по правам человека решил, что запрет нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует "право на уважение частной и семейной жизни".

ЕСПЧ заявил, что решение курить является вопросом личной автономии, оценку которой эстонские власти перед введением запрета не осуществили.

"В условиях и без того ограниченной личной автономии свобода заключенных принимать решения, например, относительно курения, была для них тем более ценной", – говорится в решении.

Трем истцам ЕСПЧ присудил по 1500 евро компенсации. Жалобу еще одного эстонского заключенного отклонили на основании нарушения процедуры.

Ранее сообщалось, что Эстония рассматривает возможность запрета на курение на пляжах и в парках в рамках планов по расширению зон, свободных от курения.

