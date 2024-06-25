В Естонії хочуть заборонити куріння в парках та на пляжах

Естонія розглядає можливість заборони на куріння на пляжах та в парках у межах планів із розширення зон, вільних від куріння.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Postimees.

В уряді балтійської країни обговорюють можливість поширити заборону на куріння на відкритих терасах, у парках, на пляжах та в інших людних місцях відпочинку.

Ці плани можуть бути реалізовані після того, як Таллінн затвердив свою позицію щодо європейської тютюнової політики.

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За словами керівниці відділу гігієни довкілля та хімічної безпеки міністерства соціальних справ країни Айве Теллінг, йдеться про те, щоб ті, хто палить, не шкодили здоров'ю оточуючих.

"Сьогодні ми радше говоримо про такі обмеження, щоб люди, як і раніше, могли палити, але робили це так, щоб не шкодити здоров'ю оточуючих. Це найважливіший момент у забезпеченні вільного від куріння середовища", – зазначила вона.

Нещодавно румунський парламент остаточно ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових пакетиків для перорального використання (паучів).

Нагадаємо, у Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети, а в Німеччині хочуть заборонити курити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки.

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