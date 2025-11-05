У Бундестазі назвали Німеччину "борделем Європи" і закликали боротись з проституцією

Президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер закликала заборонити купівлю сексуальних послуг за прикладом Швеції та Норвегії, жорстко розкритикувавши ситуацію в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Юлія Кльокнер виступила за посилення правил проти проституції в Німеччині. "Я твердо переконана, що ми повинні нарешті заборонити проституцію і купівлю сексуальних послуг в цій країні", – заявила президентка Бундестагу у своїй промові на врученні премії "Героїня" Фонду Аліси Шварцер в Берліні.

"Коли ми говоримо про права жінок, але кажемо, що проституція – це така ж робота, як і будь-яка інша, це не тільки смішно, але й акт неповаги до жінок", – заявила політикиня керівної ХДС.

Чинне законодавство в Німеччині не захищає повій належним чином, пояснила Кльокнер. "Навпаки, ні Закон про проституцію, ні Закон про захист повій не зміцнюють права жінок, які займаються проституцією", – зазначила вона.

Насильницькі напади, переважна влада чоловіків і відсутність добровільності зберігаються, стверджує Кльокнер. За її словами, Німеччина – "бордель Європи".

У 2017 році тут набув чинності Закон про захист повій. Відповідно до закону, повії зобов'язані реєструватися, а проституційний бізнес, такий як борделі, потребує дозволу.

Кльокнер виступала за систему, подібну до тієї, що діє у Швеції чи Норвегії. Так звана скандинавська модель передбачає покарання клієнтів і закриття борделів. Згідно з моделлю, вперше запровадженою у Швеції, купівля сексуальних послуг є незаконною, тоді як продаж сексу залишається безкарним. Повії отримують підтримку, яка допомагає їм відновити своє життя.

Премія "Героїня", ініційована Фондом Аліси Шварцер, передбачає приз у розмірі 10 000 євро. Цього року дві вуличні соціальні працівниці Сабіна Констабель і Катрін Шауер-Кельпін нагороджуються за їхню відданість боротьбі з проституцією. Констабель вже понад три десятиліття допомагає жінкам відмовитися від проституції. Шауер-Кельпін через свою організацію "Каро" проводить кампанії проти примусової проституції, торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей.

Аліса Шварцер в минулому неодноразово потрапляла в заголовки газет з поляризаційними позиціями – наприклад, вона різко виступала проти закону про самовизначення, який покликаний полегшити життя трансгендерним людям, і опублікувала так званий "маніфест миру" разом з "подругою Путіна" Сарою Вагенкнехт.

У 2023 році Шварцер у Берліні брала участь у багатотисячній демонстрації "за мир" – проти підтримки України зброєю, під час неї принесли квіти до знищеного російського танка, який виставлений перед посольством РФ.