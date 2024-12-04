Німецька "подруга Путіна" лякає співвітчизників "великою європейською війною"

Сара Вагенкнехт, лідерка ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ) та журналістка Аліса Шварцер разом з 36 іншими особами опублікували черговий відкритий лист про війну Росії проти України.

Про це повідомляє портал t-online, у розпорядженні якого опинився лист, передає "Європейська правда"

Глава АСВ і публіцистка у листі закликають запобігти "великій європейській війні".

Вони стверджують, що німецьким політикам "давно пора наполягати на деескалації і негайному припиненні вогню з подальшими мирними переговорами".

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При цьому, на їхню думку, варто орієнтуватися на мирний план Бразилії та Китаю.

Шварцер і Вагенкнехт описують війну як "загарбницьку війну Росії, що порушує міжнародне право". У "Зверненні 38", як вони називають свій лист, вони кажуть, що Україні бракує не лише зброї, але й солдатів, і стверджують, що "кінця смертям не видно".

Вони також назвали рішення президента США Байдена санкціонувати атаки на Росію далекобійними ракетами таким, що "ініціювало новий рівень ескалації".

Оскільки Британія і Франція наслідують цей приклад, ризик для всієї Європи різко зростає, вважають автори листа. "Німеччина може стати новим полем битви", – стверджують вони.

Лист має назву "Одна хвилина до дванадцятої – запобігти великій європейській війні!". Серед підписантів – колишній міністр внутрішніх справ СДПН Отто Шилі, колишня фігуристка Катаріна Вітт, засновник Trigema Вольфганг Груп, колишній політик ХСС Петер Гаувейлер і письменник Юлі Зех.

Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

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