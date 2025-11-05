Президент немецкого Бундестага Юлия Клёкнер призвала запретить покупку сексуальных услуг по примеру Швеции и Норвегии, жестко раскритиковав ситуацию в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Юлия Клёкнер выступила за ужесточение правил против проституции в Германии. "Я твердо убеждена, что мы должны наконец запретить проституцию и покупку сексуальных услуг в этой стране", – заявила президент Бундестага в своей речи на вручении премии "Героиня" Фонда Алисы Шварцер в Берлине.

"Когда мы говорим о правах женщин, но говорим, что проституция – это такая же работа, как и любая другая, это не только смешно, но и акт неуважения к женщинам", – заявила политик правящей ХДС.

Действующее законодательство в Германии не защищает проституток должным образом, пояснила Клёкнер. "Наоборот, ни Закон о проституции, ни Закон о защите проституток не укрепляют права женщин, занимающихся проституцией", – отметила она.

Насильственные нападения, преобладающая власть мужчин и отсутствие добровольности сохраняются, утверждает Клокнер. По ее словам, Германия – "бордель Европы".

В 2017 году здесь вступил в силу Закон о защите проституток. Согласно закону, проститутки обязаны регистрироваться, а проституционный бизнес, такой как бордели, требует разрешения.

Клёкнер выступала за систему, подобную той, что действует в Швеции или Норвегии. Так называемая скандинавская модель предусматривает наказание клиентов и закрытие борделей. Согласно модели, впервые введенной в Швеции, покупка сексуальных услуг является незаконной, тогда как продажа секса остается безнаказанной. Проститутки получают поддержку, которая помогает им восстановить свою жизнь.

Премия "Героиня", инициированная Фондом Алисы Шварцер, предусматривает приз в размере 10 000 евро. В этом году две уличные социальные работницы Сабина Констабель и Катрин Шауэр-Кельпин награждаются за их преданность борьбе с проституцией. Констабель уже более трех десятилетий помогает женщинам отказаться от проституции. Шауэр-Кельпин через свою организацию "Каро" проводит кампании против принудительной проституции, торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей.

Алиса Шварцер в прошлом неоднократно попадала в заголовки газет с поляризационными позициями – например, она резко выступала против закона о самоопределении, который призван облегчить жизнь трансгендерным людям, и опубликовала так называемый "манифест мира" вместе с "подругой Путина" Сарой Вагенкнехт.

В 2023 году Шварцер в Берлине участвовала в многотысячной демонстрации "за мир" – против поддержки Украины оружием, во время нее принесли цветы к уничтоженному российскому танку, который выставлен перед посольством РФ.