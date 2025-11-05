В Угорщині вважають, що Європарламент "атакує" її за відмову давати зброю Україні

Затвердження у Європарламенті звіту щодо процедури за статтею 7 Договору про ЄС проти Угорщини у Будапешті розцінили як "політично мотивовану атаку" у відповідь на відмову Угорщини, зокрема, надавати військову підтримку Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила угорська євродепутатка, представниця партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" Кінга Гал.

Євродепутатка з Угорщини обурилася через звіт Європарламенту про порушення урядом Орбана європейських цінностей і свобод.

"Сьогодні комітет Європарламенту проголосував за звіт щодо процедури за статтею 7 проти Угорщини. Це ще один ганебний крок у серії політично мотивованих атак проти Угорщини, що тривають вже багато років", – написала Гал у соцмережі Х (Twitter).

Вона зауважила, що політична група у Європарламенті "Патріоти за Європу", куди входить партія Орбана "Фідес", буде реєструвати поправки до звіту, зокрема про те, що "Угорщина зазнає атак через відмову надсилати зброю в Україну, не допускати нелегальних мігрантів до країни та не впроваджувати гендерну ідеологію в школи".

"Безпідставна, нескінченна процедура за статтею 7 проти Угорщини назавжди залишиться плямою на сторінках історії ЄС", – переконана угорська євродепутатка.

Як повідомляла "Європейська правда", 5 листопада комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7, ініційованої Європарламентом ще у 2018 році щодо Угорщини через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС.

Критичний для Угорщини звіт обговорять під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі 24 листопада.

На цій же сесії проголосують за "антиугорську" резолюцію на основі звіту.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Після того як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7(1) договору про ЄС.

