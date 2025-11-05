В Венгрии считают, что Европарламент "атакует" ее за отказ давать оружие Украине

Утверждение в Европарламенте отчета по процедуре по статье 7 Договора о ЕС против Венгрии в Будапеште расценили как "политически мотивированную атаку" в ответ на отказ Венгрии, в частности, предоставлять военную поддержку Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила венгерский евродепутат, представитель партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" Кинга Гал.

Евродепутат из Венгрии возмутилась из-за отчета Европарламента о нарушении правительством Орбана европейских ценностей и свобод.

"Сегодня комитет Европарламента проголосовал за отчет по процедуре по статье 7 против Венгрии. Это еще один позорный шаг в серии политически мотивированных атак против Венгрии, которые продолжаются уже много лет", – написала Гал в соцсети Х (Twitter).

Она отметила, что политическая группа в Европарламенте "Патриоты за Европу", куда входит партия Орбана „Фидес", будет регистрировать поправки к отчету, в частности, о том, что "Венгрия подвергается атакам из-за отказа отправлять оружие в Украину, не допускать нелегальных мигрантов в страну и не внедрять гендерную идеологию в школы".

"Безосновательная, бесконечная процедура по статье 7 против Венгрии навсегда останется пятном на страницах истории ЕС", – убеждена венгерский евродепутат.

Как сообщала "Европейская правда", 5 ноября комитет Европарламента по гражданским свободам принял второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7, инициированной Европарламентом еще в 2018 году в отношении Венгрии из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Критический для Венгрии отчет обсудят во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге 24 ноября.

На этой же сессии проголосуют за "антивенгерскую" резолюцию на основе отчета.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности права голоса, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия пока является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура, согласно статье 7 (1) договора о ЕС.

