На Фарерських островах скоротять кількість міністерств для економії

Комісія з питань реформ Фарерських островів – автономії у складі Данії – рекомендувала обмежити кількість міністерств для оптимізації бюджетних витрат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Протягом двох місяців комісія працювала над пропозицією щодо підвищення ефективності влади Фарерських островів. На думку комісії, в ході цього процесу необхідно скоротити кількість міністерств з дев'яти до шести.

Додатково комісія рекомендувала змінити конституцію Фарерських островів і закріпити, що уряд автономії може складатись, окрім премʼєра, з не більш як пʼяти міністрів.

Ці рекомендації підтримує глава уряду автономії Аксель Йоганнсен, а також опозиційні партії, тож найближчим часом очікується їхнє схвалення, зазначає DR.

Як наслідок, з 1 грудня будуть ліквідовані Міністерство рибного господарства та інфраструктури, Міністерство у справах дітей та освіти та Міністерство юстиції Фарерських островів.

"Занадто багато міністерств ускладнюють міжвідомчу роботу та координацію. Більшу стабільність забезпечить встановлення кількості міністерств на рівні шести, щоб після кожного вибору державні посади залишалися незмінними", – йдеться в рекомендації комісії.

Фарерські острови мають широку автономію у складі Данії та навіть не входять до Євросоюзу. Серед іншого, вони не приєднались до всіх санкцій ЄС проти Росії.

Раніше повідомлялось, що на королівському гербі Данії зʼявились символи, які символізують Гренландію та Фарерські острови.