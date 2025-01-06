На королівському гербі Данії змінили символ Гренландії, яку Трамп хоче забрати собі

Король Данії Фредерік, який перебуває на троні менш як рік, змінив королівський герб, аби на ньому був помітнішим символ Гренландії – що, ймовірно, повʼязано з намірами Дональда Трампа її купити.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Протягом 500 років на попередніх данських королівських гербах були зображені три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією протягом 1397-1523 років.

В оновленій версії корони були прибрані та замінені на більш помітних білого ведмедя і барана, які символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно.

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Старий (ліворуч) і новий королівський герб Данії

Королівський дім Данії заявив, що герб, який використовується на офіційних документах і печатках і елементи якого датуються ХІІ століттям, "зміцнює авторитет співдружності". А три корони були вилучені, "оскільки вони більше не є актуальними".

Цей крок зроблено в час посилення напруженості навколо Гренландії та її відносин з Данією, яка продовжує контролювати її зовнішню і безпекову політику.

Серед іншого, після обрання президентом США Дональд Трамп поновив заклики купити Гренландію, які лунали під час його першого терміну.

А влада самої Гренландії посилила кампанію за незалежність від Данії, висловлюючи невдоволення обмеженнями, які на неї накладає фактичне перебування у складі королівства.