На Фарерских островах сократят количество министерств для экономии

Комиссия по вопросам реформ Фарерских островов – автономии в составе Дании – рекомендовала ограничить количество министерств для оптимизации бюджетных расходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

В течение двух месяцев комиссия работала над предложением по повышению эффективности власти Фарерских островов. По мнению комиссии, в ходе этого процесса необходимо сократить количество министерств с девяти до шести.

Дополнительно комиссия рекомендовала изменить конституцию Фарерских островов и закрепить, что правительство автономии может состоять, кроме премьера, из не более пяти министров.

Эти рекомендации поддерживает глава правительства автономии Аксель Йоханнсен, а также оппозиционные партии, поэтому в ближайшее время ожидается их одобрение, отмечает DR.

В результате, с 1 декабря будут ликвидированы Министерство рыбного хозяйства и инфраструктуры, Министерство по делам детей и образования и Министерство юстиции Фарерских островов.

"Слишком много министерств затрудняют межведомственную работу и координацию. Большую стабильность обеспечит установление количества министерств на уровне шести, чтобы после каждого выбора государственные должности оставались неизменными", – говорится в рекомендации комиссии.

Фарерские острова имеют широкую автономию в составе Дании и даже не входят в Евросоюз. Среди прочего, они не присоединились ко всем санкциям ЕС против России.

Ранее сообщалось, что на королевском гербе Дании появились символы, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова.