В уряді Німеччини хочуть реформи законів про проституцію

Міністерка охорони здоров’я Німеччини Ніна Варкен підтримала заяви президентки німецького Бундестагу Юлії Кльокнер, яка закликала заборонити купівлю сексуальних послуг за прикладом Швеції та Норвегії.

Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Німеччина потребує такої заборони, яка передбачає кримінальне покарання, як це вже є в інших країнах, сказала Варкен.

"Німеччина не може більше бути борделем Європи", – погодилася Варкен з Кльокнер, яка використала аналогічний вислів.

Очільниця МОЗ висловилася за так звану "скандинавську модель". Вона передбачає покарання за купівлю сексуальних послуг та їх організоване посередництво, але декриміналізує самих проституток і пропонує їм всебічну підтримку для побудови нового життя.

Швеція, Норвегія, Ісландія, Канада, Північна Ірландія, Франція, Ірландія та Ізраїль вже впровадили цей підхід.

Напередодні Кльокнер виступила за посилення правил проти проституції в Німеччині.

Крім того, у Чехії кілька років тому пропонували легалізувати проституцію, стверджуючи, що це допоможе забезпечити права секс-працівницям.