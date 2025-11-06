В правительстве Германии хотят реформы законов о проституции

Министр здравоохранения Германии Нина Варкен поддержала заявления президента немецкого Бундестага Юлии Клёкнер, которая призвала запретить покупку сексуальных услуг по примеру Швеции и Норвегии.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Германия нуждается в таком запрете, который предусматривает уголовное наказание, как это уже есть в других странах, сказала Варкен.

"Германия не может больше быть борделем Европы", – согласилась Варкен с Клёкнер, которая использовала аналогичное выражение.

Глава Минздрава высказалась за так называемую "скандинавскую модель". Она предусматривает наказание за покупку сексуальных услуг и их организованное посредничество, но декриминализирует самих проституток и предлагает им всестороннюю поддержку для построения новой жизни.

Швеция, Норвегия, Исландия, Канада, Северная Ирландия, Франция, Ирландия и Израиль уже внедрили этот подход.

Накануне Клёкнер выступила за ужесточение правил против проституции в Германии.

Кроме того, в Чехии несколько лет назад предлагали легализовать проституцию, утверждая, что это поможет обеспечить права секс-работницам.