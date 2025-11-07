Трамп знову сказав, що на Орбана чекає "успіх" на виборах

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном у Білому домі в пʼятницю висловив захоплення угорським премʼєром та сказав, що він досягне успіху на наступних виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, премʼєр Угорщини – "чудовий лідер і його поважають усюди", хоча, додав він, Орбан "не обов'язково подобається деяким лідерам".

"Якщо подивитися на його позицію щодо імміграції та інших питань, то, знаєте, якщо подивитися на Європу, то вони зробили величезні помилки в питанні імміграції. Це дуже сильно шкодить їм. Він не припустився помилки щодо імміграції. Тому його поважають усі", – додав він.

Американський президент сказав, що він особито "любить і поважає" Орбана.

"Угорщиною керують правильно, і саме тому він буде дуже успішним на майбутніх виборах", – сказав Трамп.

Президент США у жовтні вже побажав угорському премʼєр-міністру Віктору Орбану успіхів на прийдешніх виборах у 2026 році та висловив упевненість, що він зможе перевершити попередній результат.

Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" на чолі з головним суперником премʼєра Угорщини – Петером Мадяром – має шанси перемогти на парламентських виборах у квітні 2026 року.