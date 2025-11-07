Трамп снова сказал, что Орбана ждет "успех" на выборах

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном в Белом доме в пятницу выразил восхищение венгерским премьером и сказал, что он добьется успеха на следующих выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, премьер Венгрии – "замечательный лидер и его уважают везде", хотя, добавил он, Орбан "не обязательно нравится некоторым лидерам".

"Если посмотреть на его позицию по иммиграции и другим вопросам, то, знаете, если посмотреть на Европу, то они сделали огромные ошибки в вопросе иммиграции. Это очень сильно вредит им. Он не допустил ошибки по иммиграции. Поэтому его уважают все", – добавил он.

Американский президент сказал, что он лично "любит и уважает" Орбана.

"Венгрией управляют правильно, и именно поэтому он будет очень успешным на предстоящих выборах", – сказал Трамп.

Президент США в октябре уже пожелал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану успехов на предстоящих выборах в 2026 году и выразил уверенность, что он сможет превзойти предыдущий результат.

Согласно опросам, партия "Тиса" во главе с главным соперником премьера Венгрии – Петером Мадяром – имеет шансы победить на парламентских выборах в апреле 2026 года.