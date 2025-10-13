Трамп вірить, що Орбан переможе на наступних виборах в Угорщині

Президент США Дональд Трамп побажав угорському премʼєр-міністру Віктору Орбану успіхів на прийдешніх виборах у 2026 році та висловив упевненість, що він зможе перевершити попередній результат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав у понеділок на пресконференції в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх у межах мирного саміту з питань майбутнього сектору Гази.

Американський президент наприкінці виступу кілька разів погукав угорського премʼєра на імʼя, сказавши, що "ми любимо Віктора", і назвавши його "переможцем" (англійською 'victor').

"Який чудовий хлопець. Ти фантастичний. Він чудовий лідер. Я підтримав його на останніх виборах, і він виграв з перевагою в 28 пунктів. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів, якщо будуть нові вибори", – сказав Трамп.

Він додав, що в адміністрації США "ми тебе підтримуємо на 100%".

Зазначимо, що опитування в Угорщині систематично показують падіння популярності як Орбана особисто, так і його партії "Фідес".

Натомість партія "Тиса" на чолі з головним суперником премʼєра Угорщини – Петером Мадяром – має шанси перемогти на парламентських виборах у квітні 2026 року.