Сибіга звернувся до партнерів після чергового масованого обстрілу РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію після її чергового обстрілу України в ніч проти суботи, внаслідок якого загинули вже щонайменше троє людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сибіга повідомив, що Росія здійснила масовану нічну атаку проти України з використанням 450 дронів і 45 ракет, зокрема балістичних, внаслідок чого є загиблі та поранені.

"Ніхто у світі не хоче, щоб ця війна тривала – окрім Росії. Путін продовжує терор, бо досі вірить, що може перемогти та уникнути відповідальності за всі скоєні злочини. Щоб покласти край цій війні, потрібен достатній міжнародний тиск, який змусить Путіна зупинитися", – додав він.

Глава МЗС сказав, що війна закінчиться тільки в разі позбавлення Росії енергетичних доходів, послаблення її військової машини завдяки далекобійним ударам та руйнування "ілюзії Путіна, що його терор може привести його куди-небудь, окрім лави підсудних спеціального трибуналу".

За даними Повітряних сил України, в ніч проти 8 листопада Росія запустила по Україні 45 ракет та 458 дронів, є влучання 26 ракет та 52 дронів, насамперед на Київщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

У Дніпрі станом на зараз відомо про трьох загиблих унаслідок російської атаки.