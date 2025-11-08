Сибига обратился к партнерам после очередного массированного обстрела РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал усилить давление на Россию после ее очередного обстрела Украины в ночь на субботу, в результате которого погибли уже как минимум три человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сибига сообщил, что Россия осуществила массированную ночную атаку против Украины с использованием 450 дронов и 45 ракет, в том числе баллистических, в результате чего есть погибшие и раненые.

"Никто в мире не хочет, чтобы эта война продолжалась – кроме России. Путин продолжает террор, потому что до сих пор верит, что может победить и избежать ответственности за все совершенные преступления. Чтобы положить конец этой войне, нужно достаточное международное давление, которое заставит Путина остановиться", – добавил он.

Глава МИД сказал, что война закончится только в случае лишения России энергетических доходов, ослабления ее военной машины благодаря дальним ударам и разрушения "иллюзии Путина, что его террор может привести его куда-нибудь, кроме скамьи подсудимых специального трибунала".

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 8 ноября Россия запустила по Украине 45 ракет и 458 дронов, есть попадания 26 ракет и 52 дронов, прежде всего в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Днепре на данный момент известно о трех погибших в результате российской атаки.