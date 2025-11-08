Україна призупинила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні через збій

Державна прикордонна служба України попередила про призупинення пропускних операцій на кордоні через збій у роботі баз даних митниці.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ДПСУ на Facebook.

За даними Держприкордонслужби, причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став "збій в роботі бази даних митниці".

"Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі", – додали там.

Прикордонна поліція Молдови своєю чергою також попередила про призупинення перетину молдовсько-українського кордону.

"Ми ведемо діалог з відповідними установами сусідньої держави, які повідомили нас, що вживаються заходи для виправлення ситуації в найкоротший термін", – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, що з 12 жовтня на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

