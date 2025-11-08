Украина приостановила работу всех пунктов пропуска на границе из-за сбоя

Государственная пограничная служба Украины предупредила о приостановке пропускных операций на границе из-за сбоя в работе баз данных таможни.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ на Facebook.

По данным Госпогранслужбы, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал "сбой в работе базы данных таможни".

"Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется. Просим учесть эту информацию при планировании своего путешествия", – добавили там.

Пограничная полиция Молдовы, в свою очередь, также предупредила о приостановке пересечения молдавско-украинской границы.

"Мы ведем диалог с соответствующими учреждениями соседнего государства, которые сообщили нам, что принимаются меры для исправления ситуации в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с 12 октября на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали внедрять новую цифровую систему въезда и выезда EES.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

