У Молдові відкинули "вибори" до "парламенту" невизнаного Придністров'я

Молдова вважає вибори до так званої Верховної ради невизнаного Придністров'я "викликом суверенітету і територіальній цілісності" країни.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі NewsMaker повідомило Бюро реінтеграції уряду Молдови.

У понеділок, 1 грудня, Тирасполь опублікував попередні результати "виборів" до так званої Верховної ради Придністровського регіону, які відбулись 30 листопада. Більшість "мандатів", як і в попередні рази, дісталася партії "Оновлення", пов'язаній з холдингом "Шериф".

У Бюро реінтеграції Молдови сказали, що, оскільки ці так звані "вибори" відбулися поза конституційними рамками і всупереч законодавству Молдови, вони не можуть мати юридичної сили.

"Такі дії були і будуть розглядатися як виклик суверенітету та територіальній цілісності Республіки Молдова", – додали там.

Як відомо, на тлі руху Молдови до Європейського Союзу все частіше порушується питання про вирішення Придністровської проблеми.

