У Молдові відкинули "вибори" до "парламенту" невизнаного Придністров'я
Молдова вважає вибори до так званої Верховної ради невизнаного Придністров'я "викликом суверенітету і територіальній цілісності" країни.
Як пише "Європейська правда", про це в коментарі NewsMaker повідомило Бюро реінтеграції уряду Молдови.
У понеділок, 1 грудня, Тирасполь опублікував попередні результати "виборів" до так званої Верховної ради Придністровського регіону, які відбулись 30 листопада. Більшість "мандатів", як і в попередні рази, дісталася партії "Оновлення", пов'язаній з холдингом "Шериф".
У Бюро реінтеграції Молдови сказали, що, оскільки ці так звані "вибори" відбулися поза конституційними рамками і всупереч законодавству Молдови, вони не можуть мати юридичної сили.
"Такі дії були і будуть розглядатися як виклик суверенітету та територіальній цілісності Республіки Молдова", – додали там.
Як відомо, на тлі руху Молдови до Європейського Союзу все частіше порушується питання про вирішення Придністровської проблеми.
Читайте також: Придністров'ю готують деокупацію. Що дає підстави чекати на швидке об'єднання Молдови.