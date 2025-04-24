Каллас: Придністровʼя не буде перепоною для вступу Молдови в ЄС

Придністровський конфлікт не завадить європейській інтеграції Молдови, а питання реінтеграції цієї території перебуває в руках Кишинева.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтервʼю NewsMaker сказала висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

Топдипломатка Євросоюзу нагадала, що під час інспірованої Росією енергетичної кризи у Придністровʼї на початку року саме Брюссель запропонував свою допомогу.

"Звичайно, реінтеграція вашої країни (Молдови. – Ред.) – у ваших руках. Але що стосується вступу до ЄС, то вона не може бути перешкодою", – наголосила Каллас.

Вона додала, що в Євросоюзі вже є держави з подібними проблемами, які не стали перепоною для їхнього вступу.

"І не можуть стати, бо інакше це дає нашим противникам сигнал: можна створити конфлікт – і зможете заблокувати альянси, які вам не подобаються. Я вважаю, це неправильний сигнал", – підсумувала головна дипломатка ЄС.

Офіційний Кишинів тривалий час декларує, що вступ Молдови до Європейського Союзу може передувати реінтеграції Придністровʼя, де з 1990-х років перебувають російські війська.

Цю ж позицію поділяв і попередник Каї Каллас на посаді Жозеп Боррель.

Президентка Молдови Мая Санду раніше висловила побажання, щоб її держава завершила переговори про вступ з ЄС до кінця 2027 року.