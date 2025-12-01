В Молдове отвергли "выборы" в "парламент" непризнанного Приднестровья

Молдова считает выборы в так называемый Верховный совет непризнанного Приднестровья "вызовом суверенитету и территориальной целостности" страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии NewsMaker сообщило Бюро реинтеграции правительства Молдовы.

В понедельник, 1 декабря, Тирасполь опубликовал предварительные результаты "выборов" в так называемый Верховный совет Приднестровского региона, которые состоялись 30 ноября. Большинство "мандатов", как и в предыдущие разы, досталось партии "Обновление", связанной с холдингом "Шериф".

В Бюро реинтеграции Молдовы сказали, что, поскольку эти так называемые "выборы" состоялись вне конституционных рамок и вопреки законодательству Молдовы, они не могут иметь юридической силы.

"Такие действия были и будут рассматриваться как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова", – добавили там.

Как известно, на фоне движения Молдовы в Европейский Союз все чаще поднимается вопрос о решении Приднестровской проблемы.

