Німеччина готує плани з підготовки оборони повітряного простору

Німеччина розробляє плани щодо якнайшвидшої підготовки свого повітряного простору на випадок, якщо країні доведеться захищатися.

Про це Euronews повідомив Арндт Шонеманн, голова та головний виконавчий директор DFS Deutsche Flugsicherung, що контролює повітряний простір Німеччини, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, Німеччина має один з найбільш завантажених повітряних просторів у світі. Його доведеться закрити в разі нападу на країну або іншого союзника по НАТО.

Шонеманн визнає, що авіакомпанії та аеропорти, як і раніше, не надто серйозно ставляться до можливості такого сценарію.

"Наразі ми працюємо з Міністерством оборони та Міністерством транспорту над каталогом вимог, щоб бути готовими до оборони. Є три рівні захисту. Перший рівень, коли існує тільки загроза. На другому рівні ми маємо аргументи захисту за статтею 5 НАТО, а третій рівень – це захист країни", – вказав він.

За його словами, для кожного з цих трьох випадків розробляють різні критерії та вимоги.

Шонеманн зазначив, що однією з головних проблем для компанії DFS є те, що багато цивільних гравців і операторів не усвідомлюють можливу необхідність тимчасової зміни пріоритетів для забезпечення мобільності військових.

"Авіакомпанії, цивільні авіаперевізники та аеропорти далекі від думки про те, що ми можемо опинитися в ситуації, коли в країні будуть проводитися військові дії. І це те, над чим нам потрібно працювати, щоб вони точно знали, що відбувається в разі закриття повітряного простору тощо", – сказав він.

Наразі DFS проводить інформаційні сесії, щоб пояснити, які заходи можуть бути вжиті.

Іншою проблемою є фінансування технологій, необхідних для забезпечення безперебійної роботи.

Ще однією геополітичною подією, що впливає на діяльність DFS, є зростання кількості гібридних атак, особливо вторгнень дронів.

Однак Шонеманн відкинув будь-які припущення про збивання дронів поблизу аеропортів, що, за його словами, може поставити під загрозу літаки, які перебувають в режимі очікування дозволу на посадку.

Нагадаємо, німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

Уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.