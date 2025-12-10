Германия готовит планы по подготовке обороны воздушного пространства

Германия разрабатывает планы по скорейшей подготовке своего воздушного пространства на случай, если стране придётся защищаться.

Об этом Euronews сообщил Арндт Шонеманн, председатель и главный исполнительный директор DFS Deutsche Flugsicherung, контролирующей воздушное пространство Германии, информирует "Европейская правда".

Как указано, Германия имеет одно из самых загруженных воздушных пространств в мире. Его придется закрыть в случае нападения на страну или другого союзника по НАТО.

Шонеманн признает, что авиакомпании и аэропорты по-прежнему не слишком серьезно относятся к возможности такого сценария.

"Сейчас мы работаем с Министерством обороны и Министерством транспорта над каталогом требований, чтобы быть готовыми к обороне. Есть три уровня защиты. Первый уровень, когда существует только угроза. На втором уровне мы имеем аргументы защиты по статье 5 НАТО, а третий уровень – это защита страны", – указал он.

По его словам, для каждого из этих трех случаев разрабатывают различные критерии и требования.

Шонеманн отметил, что одной из главных проблем для компании DFS является то, что многие гражданские игроки и операторы не осознают возможную необходимость временного изменения приоритетов для обеспечения мобильности военных.

"Авиакомпании, гражданские авиаперевозчики и аэропорты далеки от мысли о том, что мы можем оказаться в ситуации, когда в стране будут проводиться военные действия. И это то, над чем нам нужно работать, чтобы они точно знали, что происходит в случае закрытия воздушного пространства и т.д.", – сказал он.

Сейчас DFS проводит информационные сессии, чтобы объяснить, какие меры могут быть приняты.

Другой проблемой является финансирование технологий, необходимых для обеспечения бесперебойной работы.

Еще одним геополитическим событием, влияющим на деятельность DFS, является рост количества гибридных атак, особенно вторжений дронов.

Однако Шонеманн отверг любые предположения о сбивании дронов вблизи аэропортов, что, по его словам, может поставить под угрозу самолеты, находящиеся в режиме ожидания разрешения на посадку.

Напомним, немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.