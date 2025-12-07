У Німеччині дрони стали частіше загрожувати цивільній авіації

У Німеччині цьогоріч зафіксували зростання кількості інцидентів, коли невідомі дрони створювали загрозу для цивільної авіації.

Відповідні дані Управління повітряним рухом (DFS) наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

DFS повідомило, що у період до кінця листопада зафіксували 208 інцидентів, в яких безпілотні літальні апарати становили небезпеку для авіаційних операцій, що значно перевищує 149 таких випадків за той же період минулого року.

Ця цифра вже перевищує 161 інцидент, зареєстрований за весь 2024 рік, що є попереднім рекордом для країни.

Спостереження дронів кілька разів призводили до призупинення роботи великих аеропортів.

У більшості випадків оператори дронів не можуть бути ідентифіковані. Однак влада все частіше підозрює, що в деяких випадках до інцидентів можуть бути причетні іноземні держави.

Найбільш постраждалим аеропортом став найбільший авіаційний вузол Німеччини у Франкфурті, де до кінця листопада було зареєстровано 45 випадків, у порівнянні з 17 за аналогічний період минулого року.

У Німеччині дронам заборонено літати ближче 1,5 км від місць зльоту і посадки літаків. Порушення цього правила може спричинити тюремне ув'язнення на строк до 10 років.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

Уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.