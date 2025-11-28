У жовтні Німеччина зафіксувала найбільшу кількість дронів над військовими базами

Німеччина зафіксувала найбільшу кількість спостережень дронів над військовими базами в жовтні.

Про це у коментарі для Reuters повідомив віцепрезидент військової розвідки Німеччини BAMAD Торстен Акманн, пише "Європейська правда".

Раніше дрони часто помічали над базами армії та повітряних сил, включаючи ті, де проходять навчання українські війська.

Акманн заявив, що цьогоріч Німеччина зафіксувала найбільшу кількість спостережень дронів над військовими базами в жовтні.

"Бундесвер має критичну інфраструктуру. Наразі серед видів збройних сил (спостереження дронів) в основному зачіпає військово-морський флот", – сказав він.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року. Зокрема на початку листопада призупиняв роботу аеропорт міста Бремен після появи невідомого дрона.

У зв’язку з цим земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Уряд Німеччини також схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.

У Бундестазі казали, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.