В Іспанії призупинили розслідування справи про вбивство льотчика-перебіжчика з РФ

В Іспанії слідча суддя, яка займається розслідуванням обставин вбивства російського льотчика Максима Кузьмінова, який у 2023 році перегнав вертоліт Мі-8 з Росії в Україну, тимчасово припинила справу.

Про це йдеться у заяві Генеральної ради судової влади Іспанії, пише "Європейська правда".

Суддя ухвалила це рішення в постанові, яка вже набула чинності, після отримання звіту від судової поліції Цивільної гвардії, в якому зазначалося, що "не вдалося встановити виконавця або організатора вбивства жертви".

28-річний росіянин загинув після того, як 13 лютого 2024 року в житловому комплексі поблизу проспекту Роса-дельс-Вентс у місті Вільяхойоса в нього кілька разів вистрілили.

Судовий орган розпочав попереднє провадження для розслідування подій, спочатку класифікованих як вбивство, і постановив, що провадження має бути таємним, щоб захистити розслідування.

Однак численні слідчі дії, проведені групою з розслідування вбивств, не дали змоги порушити справу проти конкретних осіб як організаторів або виконавців злочину.

"Суддя дійшла висновку, що немає достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності будь-якої конкретної особи як виконавця, співучасника або пособника дій, що стали причиною даної справи", – зазначила слідча суддя у своєму рішенні, датованому вереснем минулого року.

Як повідомляє El País, просуванню розслідування перешкоджає відсутність співпраці з боку російської влади – в Москві не відповідали на жодні запити іспанської сторони.

Водночас кілька джерел видання в іспанських спецслужбах підтвердили, що за вбивством Кузьмінова стоїть Кремль.

У серпні 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов. Він отримав винагороду – $500 тисяч у гривневому еквіваленті.

А 19 лютого 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії.

У червні 2024 року видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили, що за вбивство Кузьмінова кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні.