В Испании приостановили расследование дела об убийстве летчика-перебежчика из РФ

В Испании следственная судья, которая занимается расследованием обстоятельств убийства российского летчика Максима Кузьминова, перегнавшего в 2023 году вертолет Ми-8 из России в Украину, временно прекратила дело.

Об этом говорится в заявлении Генерального совета судебной власти Испании, пишет "Европейская правда".

Судья приняла это решение в постановлении, которое уже вступило в силу, после получения отчета от судебной полиции Гражданской гвардии, в котором отмечалось, что "не удалось установить исполнителя или организатора убийства жертвы".

28-летний россиянин погиб после того, как 13 февраля 2024 года в жилом комплексе вблизи проспекта Роса-дельс-Вентс в городе Вильяхойоса в него несколько раз выстрелили.

Судебный орган начал предварительное производство для расследования событий, первоначально классифицированных как убийство, и постановил, что производство должно быть тайным, чтобы защитить расследование.

Однако многочисленные следственные действия, проведенные группой по расследованию убийств, не позволили возбудить дело против конкретных лиц как организаторов или исполнителей преступления.

"Судья пришла к выводу, что нет достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности любого конкретного лица как исполнителя, соучастника или пособника действий, ставших причиной данного дела", – отметила следственная судья в своем решении, датированном сентябрем прошлого года.

Как сообщает El País, продвижению расследования препятствует отсутствие сотрудничества со стороны российских властей – в Москве не отвечали ни на какие запросы испанской стороны.

В то же время несколько источников издания в испанских спецслужбах подтвердили, что за убийством Кузьминова стоит Кремль.

В августе 2023 года стало известно, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате спецоперации. Пилотом Ми-8 был 28-летний Максим Кузьминов. Он получил вознаграждение – $500 тысяч в гривневом эквиваленте.

А 19 февраля 2024 года украинская военная разведка подтвердила, что Максима Кузьминова нашли мертвым в Испании.

В июне 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили, что за убийство Кузьминова киллеры получили деньги от российских госслужащих в Вене.