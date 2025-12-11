Як президент Польщі бере під контроль опозицію і які наслідки це матиме

Ключова опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" ("ПіС") зіткнулася з дуже непростим викликом. Перемога на президентських виборах Кароля Навроцького, фактично – висуванця "ПіС", не лише не дала правоконсерваторам "друге дихання", а й проявила давно назрілі внутрішні суперечності.

Причиною стала не тільки внутрішня втома від "вічного лідера" Ярослава Качинського і внутрішня конкуренція за впливи, а й постать нового президента, який дедалі сміливіше формує власний політичний центр тяжіння. І деякі рішення Навроцького вже суперечать лінії партійного керівництва.

Про відкритий розкол, який назріває в партії "Право і справедливість", читайте в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Навроцький проти Качинського: як президент Польщі розколює праву опозицію. Далі – стислий її виклад.

Після перемоги на президентських виборах у Польщі Кароля Навроцького політичний ландшафт правого табору почав змінюватися швидше, ніж очікувалося.

Новим каталізатором конфліктів стала інформація про кадрові рішення усередині "Права і справедливості" ("ПіС").

Наприкінці листопада стало відомо про відсторонення команди колишнього прем’єра від "ПіС" Моравецького від підготовки політичної платформи до наступних парламентських виборів. Це означає не просто організаційне рішення, а спробу змінити баланс сил у партії.

Наразі у партії "Право і справедливість" сформувалися дві виразні фракції.

Перша – "стара гвардія", до якої входять Тобіаш Бохенський, Яцек Сасін, Пшемислав Чарнек, Маріуш Блащак, Патрик Які, а також Збігнев Зьобро, який наразі ховається від правосуддя в Угорщині.

Це крило виступає за жорсткіші консервативні рішення та незмінність партійного курсу. Проте по них суттєво вдарила ситуація навколо Зьобро.

Друга – "люди Моравецького" – технократичне крило, орієнтоване на більш прагматичну політику. По цій групі вдарив "фальстарт" Моравецького, який оголосив про наміри претендувати на керівництво у "ПіС".

Проте чергова активізація розмов про скорий "вихід на пенсію" Ярослава Качинського дає їм надію на реванш.

Особливо в ситуації, коли вони можуть сподіватися на впливового союзника – президента Кароля Навроцького.

На цьому тлі зустріч у президентському палаці Навроцького та Моравецького, організована за ініціативою останнього, не виглядає просто розмовою про проєкт бюджету на 2026 рік, що було лише офіційною причиною їхніх переговорів.

Це – радше спроба експрем’єра повернути собі частину політичної ваги через президента – інституцію, яка не контролюється Качинським.

Найяскравішим проявом нового балансу сил стало рішення президента Кароля Навроцького, яке було сприйняте як особистий ляпас президенту "ПіС" Ярославу Качинському.

Йдеться про ветування так званого "закону про ланцюги" – поправку до закону про захист тварин, яка мала б запровадити, серед іншого, заборону на тримання собак на прив’язі.

Качинський, відомий своєю любов’ю до тварин, відкрито просив президента не ветувати закон. Натомість Навроцький зробив прямо навпаки.

Дедалі більше ознак вказують на те, що польська правиця входить у фазу переформатування.

По суті, картина виглядає наступним чином: Качинський втрачає здатність впливати на політичні рішення, Моравецький активно шукає нові точки повернення у велику політику, а сам Навроцький поступово, але впевнено вибудовує власний політичний полюс впливу.

А головне – вперше за багато років у польській правиці з’явився лідер, здатний кинути реальний виклик авторитету Ярослава Качинського. І чиє лідерство вже готова визнати частина "ПіС".

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Навроцький проти Качинського: як президент Польщі розколює праву опозицію.