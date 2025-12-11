Как президент Польши берет под контроль оппозицию и какие последствия это будет иметь

Ключевая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" ("ПиС") столкнулась с очень непростым вызовом. Победа на президентских выборах Кароля Навроцкого, фактически – выдвиженца "ПиС", не только не дала правоконсерваторам "второе дыхание", но и проявила давно назревшие внутренние противоречия.

Причиной стала не только внутренняя усталость от "вечного лидера" Ярослава Качиньского и внутренняя конкуренция за влияние, но и фигура нового президента, который все смелее формирует собственный политический центр притяжения. И некоторые решения Навроцкого уже противоречат линии партийного руководства.

Об открытом расколе, который назревает в партии "Право и справедливость", читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Навроцкий против Качиньского: как президент Польши раскалывает правую оппозицию. Далее – краткое ее изложение.

После победы на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого политический ландшафт правого лагеря начал меняться быстрее, чем ожидалось.

Новым катализатором конфликтов стала информация о кадровых решениях внутри "Права и справедливости" ("ПиС").

В конце ноября стало известно об отстранении команды бывшего премьера от "ПиС" Моравецкого от подготовки политической платформы к следующим парламентским выборам. Это означает не просто организационное решение, а попытку изменить баланс сил в партии.

Сейчас в партии "Право и справедливость" сформировались две явные фракции.

Первая – "старая гвардия", в которую входят Тобиаш Бохенский, Яцек Сасин, Пшемыслав Чарнек, Мариуш Блащак, Патрик Яки, а также Збигнев Зёбро, который сейчас скрывается от правосудия в Венгрии.

Это крыло выступает за более жесткие консервативные решения и неизменность партийного курса. Однако по ним существенно ударила ситуация вокруг Зёбро.

Второе – "люди Моравецкого" – технократическое крыло, ориентированное на более прагматичную политику. По этой группе ударил "фальстарт" Моравецкого, который объявил о намерении претендовать на руководство в "ПиС".

Однако очередная активизация разговоров о скором "выходе на пенсию" Ярослава Качиньского дает им надежду на реванш.

Особенно в ситуации, когда они могут рассчитывать на влиятельного союзника – президента Кароля Навроцкого.

На этом фоне встреча в президентском дворце Навроцкого и Моравецкого, организованная по инициативе последнего, не выглядит просто разговором о проекте бюджета на 2026 год, что было лишь официальной причиной их переговоров.

Это – скорее попытка экс-премьера вернуть себе часть политического веса через президента – институт, который не контролируется Качиньским.

Самым ярким проявлением нового баланса сил стало решение президента Кароля Навроцкого, которое было воспринято как личная пощечина президенту "ПиС" Ярославу Качиньскому.

Речь идет о вето так называемого "закона о цепях" – поправки к закону о защите животных, которая должна была ввести, среди прочего, запрет на содержание собак на привязи.

Качиньский, известный своей любовью к животным, открыто просил президента не ветировать закон. Вместо этого Навроцкий поступил прямо наоборот.

Все больше признаков указывают на то, что польские правые вступают в фазу переформатирования.

По сути, картина выглядит следующим образом: Качиньский теряет способность влиять на политические решения, Моравецкий активно ищет новые точки возвращения в большую политику, а сам Навроцкий постепенно, но уверенно выстраивает собственный политический полюс влияния.

А главное – впервые за много лет у польских правых появился лидер, способный бросить реальный вызов авторитету Ярослава Качиньского. И чье лидерство уже готова признать часть "ПиС".

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Навроцкий против Качиньского: как президент Польши раскалывает правую оппозицию.