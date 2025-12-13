У Вільнюсі проходять військові навчання

У литовському Вільнюсі та його околицях впродовж вихідних пройдуть військові навчання.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У навчаннях візьмуть участь близько 80 солдатів 811-ї піхотної роти 8-ї бригади Національних сил оборони Литви.

За інформацією армії, основні навчання відбуватимуться як у денний, так і в нічний час, переважно в незаселених лісистих районах. П

ід час навчань використовуватимуться імітаційні боєприпаси та піротехнічні засоби.

Військові пересуватимуться пішки, а також використовуватимуть військові транспортні засоби.

Наприкінці листопада шведський уряд провів навчання на основі сценарію безпеки, що передбачав війну та ризик війни, які залучили все керівництво держави, включно з королівською родиною.

Того ж місяця поблизу фінського міста Рованіемі проходили одні з найважливіших військових навчань цього року в Північній Європі – Northern Strike 2025.