У Фінляндії біля кордону з РФ стартували навчання Northern Strike з польськими РСЗВ

Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 08:20 — Уляна Кричковська

Поблизу фінського міста Рованіемі розпочалися одні з найважливіших військових навчань цього року в Північній Європі – Northern Strike 2025.

Про це повідомив польський мовник RMF24, пише "Європейська правда".

У маневрах беруть участь приблизно 2200 солдатів і 500 транспортних засобів, включно із польськими артилеристами з 1-ї Мазурської артилерійської бригади, які привезли з собою ракетні установки "Homar-K".

Як зазначається, це перший випадок в історії, коли це сучасне обладнання Збройних сил Польщі було перевезено повітрям на іноземний полігон. 

Маневри Northern Strike 2025 проводяться бригадою з фінського Кайнуу, регіону, розташованого на кордоні з Росією. 

"Мета полягає в тому, щоб перевірити вогневу потужність артилерії у співпраці з союзниками в складних умовах ранньої зими. Польський підрозділ з великою вогневою потужністю складається з близько 40 осіб", – повідомила фінська армія.

Навчання триватимуть до 25 листопада.

Пускова установка HOMАR-K – це варіант південнокорейської реактивної системи K239 Chunmoo, яка здатна застосовувати ракети різного калібру.

Фото: Agencja Uzbrojenia

Наприкінці жовтня у литовському регіоні Аукштайтія проходили найбільші в історії Литовського союзу стрільців (LRU) навчання "Чорний яструб 2025"

Також писали, що на польському полігоні у Дравську проходили військові навчання "Хоробрий тигр", мета яких, серед іншого, ознайомитися з роботою польового госпіталю. 

Нещодавно у Литві вперше провели навчання військових медиків за участю української організації TacMed Ukraine.

