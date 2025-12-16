Зеленський про переговори: ще невідомо, чи будуть гарантії безпеки обмежені у часі

Переговори про гарантії безпеки досі лишають відкритими окремі ключові елементи, зокрема, щодо тривалості їхньої дії.

Про це заявив журналістам у Гаазі президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський зауважив, що попри багато раундів детальних переговорів щодо можливих гарантій безпеки, деякі питання лишаються не вирішеними – зокрема, щодо того, чи будуть ці гарантії безстроковими.

"Я не можу сказати, на скільки років це, і чи будуть ті чи інші гарантії обмежені якимись строками. Ми це ще не обговорюємо", – заявив він, розповідаючи про переговори із США.

Натомість Зеленський зауважив, що ключовою і дуже важливою для України вимогою є те, що ці гарантії "повинні бути проголосовані у Конгресі США". "Ми віримо, що такі (ратифіковані Конгресом) гарантії будуть працювати", – пояснив він.

Володимир Зеленський повторив тезу про те, що гарантії безпеки, які обговорюються, побудовані за принципом статті 5 Вашингтонського договору НАТО, хоча не деталізував, що саме вкладається у цей термін.

Утім, навіть у разі узгодження гарантій Україна не матиме певності у тому, що агресія точно не повториться, пояснив президент. Тому окремою позицією у переговорах щодо гарантій безпеки є порядок дій партнерів у разі, якщо попри наявні гарантії, Росія здійснить новий напад на Україну.

"Ми хочемо розібрати, як будуть реагувати партнери на повторну агресію. Повірте, я ставлю партнерам не дуже комфортні запитання, – розповів він. – Також, якщо буде агресія, як будуть реагувати Сполучені Штати Америки? Як будуть діяти партнери європейські? Як буде реагувати світ? Санкції, зброя, відповіді на морі, на полі бою тощо".

Крім того, президент Зеленський на пресконференції кількаразово наголосив, що окремою гарантією безпеки, на думку України, є членство в Європейському Союзі, "тому що це геополітичне рішення".

