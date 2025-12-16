У Кремлі відреагували на заклик Мерца щодо різдвяного перемир'я

Речник Кремля Дмитрій Пєсков фактично відкинув заклик канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого перемир'я у війні на час Різдва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Пєсков заявив, що Москва ще не бачила конкретних деталей щодо гарантій безпеки в стилі НАТО, які США запропонували в столиці Німеччини.

Пєсков також прокоментував можливість різдвяного перемир'я.

Кремль заявив, що таке перемир'я залежатиме від того, чи буде досягнуто мирної угоди.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни", – сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, як Москва ставиться до пропозиції Берліна про різдвяне перемир'я.

"Зараз ідеться про те, чи виходимо ми на, як каже президент Трамп, угоду або не виходимо... Якщо в українців присутнє і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду миттєвими нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь", – заявив представник Кремля.

За його словами, позиція Москви послідовна, прозора і добре відома як у США, так і в Україні.

"Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси і гарантувати мир у Європі на майбутнє", – сказав Пєсков.

Як повідомлялося, після перемовин України і США у Берліні американська сторона планує взаємодії з Москвою, після чого має знову відбутися американсько-українська зустріч – ймовірно, вже наступними вихідними.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованої Донеччини за Росією та визнав, що у цьому питанні до компромісу не наблизились.