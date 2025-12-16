Зеленский о переговорах: неясно, будут ли гарантии безопасности ограничены во времени

Переговоры о гарантиях безопасности до сих пор оставляют открытыми отдельные ключевые элементы, в частности, относительно продолжительности их действия.

Об этом заявил журналистам в Гааге президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что несмотря на много раундов детальных переговоров о возможных гарантиях безопасности, некоторые вопросы остаются нерешенными – в частности, относительно того, будут ли эти гарантии бессрочными.

"Я не могу сказать, на сколько лет это, и будут ли те или иные гарантии ограничены какими-то сроками. Мы это еще не обсуждаем", – заявил он, рассказывая о переговорах с США.

Зато Зеленский отметил, что ключевым и очень важным для Украины требованием является то, что эти гарантии "должны быть проголосованы в Конгрессе США". "Мы верим, что такие (ратифицированные Конгрессом) гарантии будут работать", – пояснил он.

Владимир Зеленский повторил тезис о том, что обсуждаемые гарантии безопасности построены по принципу статьи 5 Вашингтонского договора НАТО, хотя не детализировал, что именно вкладывается в этот термин.

Впрочем, даже в случае согласования гарантий Украина не будет иметь уверенности в том, что агрессия точно не повторится, пояснил президент. Поэтому отдельной позицией в переговорах по гарантиям безопасности является порядок действий партнеров в случае, если несмотря на имеющиеся гарантии, Россия осуществит новое нападение на Украину.

"Мы хотим разобрать, как будут реагировать партнеры на повторную агрессию. Поверьте, я задаю партнерам не очень комфортные вопросы, – рассказал он, – Также, если будет агрессия, как будут реагировать Соединенные Штаты Америки? Как будут действовать партнеры европейские? Как будет реагировать мир? Санкции, оружие, ответы на море, на поле боя и т.д.".

Кроме того, президент Зеленский на пресс-конференции несколько раз подчеркнул, что отдельной гарантией безопасности, по мнению Украины, является членство в Европейском Союзе, "потому что это геополитическое решение".

