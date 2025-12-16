Зеленський розповів, що очікує у разі відмови Кремля від напрацьованих зі США рішень

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у разі відмови Москви погодитись на ті умови завершення бойових дій, які напрацюють за підсумками перемовин із США та Європою, главі Білого дому Дональду Трампу час перейти до серйозного тиску на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ дорогою до Нідерландів.

Президента запитали, що, на його думку, буде відбуватися, коли за підсумками перемовин України, США та Європи фіналізують якісь домовленості, а у Кремлі відкинуть їх.

"Якщо Путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку. Турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається, – пожартував Зеленський. – Але вона не така велика у порівнянні з війною, безумовно. І з тим, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання, як нашої, європейської та американської сторін".

Він продовжив, що у такому разі вважає логічним, щоб США перейшли до жорсткого тиску на Росію та розширили допомогу Україні.

"Я думаю, що Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він буде все відкидати. Я думаю, це справедливий наш буде запит до американців. Тому що, на мій погляд, логіка така: якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосувати сильні гарантії, якщо Путін порушить, то скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати?" – зазначив Зеленський.

"Я думаю, це справедливий буде запит від мене як від президента і від деяких європейських лідерів, що дайте нам тоді вже хоча б частину цих гарантій, щоб ми могли відбитися від Путіна. ППО, і дайте long range", – підсумував він.

Під час брифінгу Зеленський розповів, що загалом за підсумками перемовин мають оформити п’ять документів, частина з яких стосуються гарантій безпеки, ще частина – відновлення. За його словами, у питанні гарантій відбувся "серйозний рух вперед".

Також президент наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованого Донбасу за Росією.

За джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ.