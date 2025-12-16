В Іспанії планують запровадити універсальний проїзний у 2026 році

Іспанія незабаром запропонує новий єдиний проїзний квиток, який можна буде використовувати без обмежень на більшості видів громадського транспорту незалежно від міста чи регіону за фіксовану ціну 60 євро на місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок оголосив про створення abono único – нового єдиного проїзного квитка, який буде дійсним на всій території країни та продаватиметься за фіксованою ціною.

Цей проїзний надасть можливість необмеженого проїзду на приміських і середньомагістральних поїздах, а також на державних автобусах у 17 регіонах країни.

Однак високошвидкісні залізничні послуги, а також приватні автобусні компанії, що здійснюють перевезення на великі відстані, поки що будуть виключені.

Проїзний коштуватиме 60 євро на місяць для дорослих і 30 євро – для молоді до 26 років.

За словами Санчеса, цей крок має на меті "назавжди змінити спосіб, у який іспанці розуміють і використовують громадський транспорт", а також сприяти сталому розвитку мобільності, зменшити використання приватних транспортних засобів і полегшити транспортні витрати для сімей в Іспанії.

Уряд Іспанії вперше оголосив про свої плани щодо запровадження загальнонаціонального проїзного квитка в січні 2026 року, але залишалося незрозумілим, скільки він буде коштувати.

Раніше уряд Іспанії оголосив про наміри запропонувати тимчасові великі знижки на квитки для молоді, щоб таким чином заохотити молодих людей подорожувати й підтримати туристичну галузь.

У Німеччині з 2023 року почав діяти так званий "німецький квиток" (Deutschlandticket) – універсальний місячний проїзний для громадського транспорту на всій території країни, який коштує 49 євро.