В Испании планируют ввести универсальный проездной в 2026 году

Испания вскоре предложит новый единый проездной билет, который можно будет использовать без ограничений на большинстве видов общественного транспорта независимо от города или региона по фиксированной цене 60 евро в месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о создании abono único – нового единого проездного билета, который будет действителен на всей территории страны и будет продаваться по фиксированной цене.

Этот проездной предоставит возможность неограниченного проезда на пригородных и среднемагистральных поездах, а также на государственных автобусах в 17 регионах страны.

Однако высокоскоростные железнодорожные услуги, а также частные автобусные компании, осуществляющие перевозки на большие расстояния, пока будут исключены.

Проездной будет стоить 60 евро в месяц для взрослых и 30 евро – для молодежи до 26 лет.

По словам Санчеса, этот шаг имеет целью "навсегда изменить способ, которым испанцы понимают и используют общественный транспорт", а также способствовать устойчивому развитию мобильности, уменьшить использование частных транспортных средств и облегчить транспортные расходы для семей в Испании.

Правительство Испании впервые объявило о своих планах по введению общенационального проездного билета в январе 2026 года, но оставалось неясным, сколько он будет стоить.

Ранее правительство Испании объявило о намерении предложить временные большие скидки на билеты для молодежи, чтобы таким образом поощрить молодых людей путешествовать и поддержать туристическую отрасль.

В Германии с 2023 года начал действовать так называемый "немецкий билет" (Deutschlandticket) – универсальный месячный проездной для общественного транспорта на всей территории страны, который стоит 49 евро.