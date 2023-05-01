У Німеччині запрацював універсальний проїзний за 49 євро

У Німеччині з 1 травня починає діяти так званий "німецький квиток" (Deutschlandticket) – універсальний місячний проїзний для громадського транспорту на всій території країни, який коштує 49 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Універсальний проїзний у Німеччині поширюється лише на локальний і регіональний транспорт – міські автобуси, трамваї, метро, приміські поїзди тощо. Швидкісні поїзди та автобуси далекого прямування оплачуються окремо.

Виняток було зроблено тільки для сполучення в Баден-Вюртемберзі: на відрізку між Штутгартом і Зінгеном власники універсального проїзного можуть скористатися послугами швидкісних поїздів, бо це єдине сполучення між цими населеними пунктами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Берліні минулого тижня назвав "німецький квиток" важливим етапом на шляху модернізації німецького суспільства, після чого символічно проїхав коло за кермом столичного рейсового автобуса.

Фото: DPA

Водночас, як пише DW, профспілки, природоохоронні організації та об'єднання, чия діяльність спрямована на захист соціально вразливих груп населення, критикують 49-євровий квиток за дорожнечу – серед іншого, за необхідність доплати в разі перевезення велосипеда.

Новий пільговий квиток прийде на зміну так званому "квитку за 9 євро", з яким як жителі Німеччини, так і туристи, влітку могли користуватися громадським транспортом за пільговим тарифом. Програма дешевих проїзних коштувала німецькому уряду понад 2,5 мільярда євро.