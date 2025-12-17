Укр Рус Eng

У Бундестазі виступили за німецьку участь у миротворчих силах для України  

Новини — Середа, 17 грудня 2025, 12:23 — Іванна Костіна

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп вітає пропозицію про створення європейських миротворчих сил для України, і підтримує німецьку участь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Він наголошує, що збройні сили Німеччини (Бундесвер) можуть зробити необхідний внесок.

"Бундесвер може це зробити. Він продемонстрував це в інших операціях", – заявив політик керівного Християнсько-демократичного союзу.

"Спільне зобов'язання щодо гарантій безпеки для України після закінчення війни також відповідає інтересам Європи, оскільки може запобігти новій військовій ескалації з боку Росії на нашому континенті. Тому це також відповідає інтересам Німеччини, яка повинна надати персонал і обладнання для міжнародних сил з метою забезпечення миру", – наголосив Рьовекамп.

Згідно з пропозицією кількох європейських глав держав і урядів, а також лідерів ЄС, багатонаціональні сили допомагатимуть у забезпеченні безпеки українського повітряного простору та безпеки на морі, в тому числі шляхом проведення операцій на території України.

Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин можуть чинити опір російським силам.

Німеччина Війна з РФ
