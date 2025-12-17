В Бундестаге выступили за немецкое участие в миротворческих силах для Украины

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп приветствует предложение о создании европейских миротворческих сил для Украины, и поддерживает немецкое участие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Он отмечает, что вооруженные силы Германии (Бундесвер) могут сделать необходимый вклад.

"Бундесвер может это сделать. Он продемонстрировал это в других операциях", – заявил политик руководящего Христианско-демократического союза.

"Совместное обязательство по гарантиям безопасности для Украины после окончания войны также отвечает интересам Европы, поскольку может предотвратить новую военную эскалацию со стороны России на нашем континенте. Поэтому это также отвечает интересам Германии, которая должна предоставить персонал и оборудование для международных сил с целью обеспечения мира", – подчеркнул Рёвекамп.

Согласно предложению нескольких европейских глав государств и правительств, а также лидеров ЕС, многонациональные силы будут помогать в обеспечении безопасности украинского воздушного пространства и безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины.

Напомним, на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник было предложено сформировать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, при определенных обстоятельствах могут оказать сопротивление российским силам.