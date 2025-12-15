Євролідери виступили зі спільною заявою про мирні переговори щодо України

Лідери низки європейських країн та інституцій ЄС виступили зі спільною заявою, в якій "привітали значний прогрес у зусиллях президента Трампа щодо забезпечення справедливого і міцного миру в Україні".

Текст заяви оприлюднила пресслужба уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

У заяві також йдеться, що лідери вітають тісну співпрацю між командами президента Зеленського і президента Трампа, а також європейськими командами протягом останніх днів і тижнів.

Європейські лідери домовилися співпрацювати з Трампом і Зеленським "для досягнення тривалого миру, який збереже суверенітет України і європейську безпеку".

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Вони чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху перед майбутньою російською агресією", – наголошується у заяві.

Крім того, лідери США та Європи "зобов'язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни".

Серед таких зобов’язань в заяві перелічено наступне:

Надавати Україні стійку та значну підтримку для розбудови її збройних сил, чисельність яких повинна залишатися на рівні 800 тисяч осіб у мирний час, щоб мати можливість стримувати конфлікти та захищати територію України.

Створити під керівництвом Європи "багатонаціональні сили України", сформовані з добровольців з країн-учасниць "коаліції рішучих" та за підтримки США. Вони сприятимуть відновленню збройних сил України, забезпеченню безпеки повітряного простору України та підтримці безпеки на морі, в тому числі шляхом проведення операцій на території України.

Механізм моніторингу та перевірки режиму припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародних організацій для раннього попередження про будь-які майбутні напади, визначення їхніх винуватців та реагування на будь-які порушення, а також механізм усунення конфліктів для розробки взаємних заходів з деескалації, які можуть бути вжиті на користь усіх сторін.

Юридичне зобов'язання, з урахуванням національних процедур, вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії.

Інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи надання значних ресурсів для відновлення та реконструкції, укладення взаємовигідних торговельних угод та врахування необхідності компенсації Росією збитків, завданих Україні. У цьому контексті російські суверенні активи в Європейському Союзі були заморожені.

Рішуче підтримати вступ України до Європейського Союзу.

Всі вони зобов'язалися працювати над швидким досягненням подальшого прогресу найближчими днями та тижні, щоб спільно укласти та схвалити угоду про тривалий мир. Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента Зеленського та народу України в їхній боротьбі проти незаконного вторгнення Росії та в досягненні справедливого і тривалого миру.

Лідери висловили свою підтримку Зеленському та домовилися підтримати будь-які рішення, які він остаточно ухвалить щодо конкретних українських питань.

Вони підтвердили, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Рішення щодо території належать народу України, після того як будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки.

Вони погодилися, що деякі питання необхідно буде вирішити на завершальних етапах переговорів.

"Вони чітко заявили, що, як і в будь-якій угоді, нічого не узгоджено, доки не узгоджено все, і що всі сторони повинні інтенсивно працювати над вирішенням, яке могло б забезпечити тривале припинення бойових дій", – наголошується в заяві.

Під заявою підписались: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, данська прем’єрка Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, британський прем’єр Кір Стармер, а також глави Єврокомісії і Євроради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

Телеканал Sky News раніше повідомляв, що анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.

За даними AFP, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.